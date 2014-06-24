世界杯-穆勒：我看起来就像个拳击手

港报财经评论：政经大事轮住上，股市本周难安乐--信报4月24日
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴西圣安德烈6月23日 - 在2-2战平加纳的比赛中，德国队前锋穆勒眉骨上方受伤挂彩缝了3针，但他在周一表示此伤无碍。
“谢谢大家的祝福，我的伤好得很快，”穆勒周一在推特上写道。
“目前我一切安好，虽然看起来可能有点像个拳击手，”他随后贴了一张自己带着缝针的伤口咧着嘴笑的照片。
在福塔莱萨举行的G组对阵加纳的小组赛中，穆勒在和加纳中卫博耶争抢头球的时候不慎受伤，鲜血从伤口中汩汩流出，随后裁判吹响了终场哨音。
德国队助理主教练弗里克在周一表示穆勒将代表德国队在周四对阵美国队的最后一场小组赛中出战。
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（完）
编译：陈培艺 发稿：王燕焜
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透北京4月24日 - 中国央行参事盛松成周一表示，随着中国经济不断向好，利率也进入上行通道。在打破甚至扭转人民币的单边贬值预期后，资本回流的趋势已初步显现。
--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。