世界杯-德国门将诺伊尔成“清道夫” 获主帅、队友甚至对手赞誉

路透里约热内卢7月3日（记者Anna McIntosh） - 周五世界杯1/4决赛与法国生死战来临之际，德国队主教练勒夫表示，门将诺伊尔在对阵阿尔及利亚队时如清道夫一般的大范围活动，给球队带来了非常重要的帮助。

勒夫说，诺伊尔在禁区外的防守技术意味着德国的4名后卫可以更远离本方禁区，为球队进攻提供支援。在上一场1/8决赛对战阿尔及利亚的比赛中，诺伊尔在禁区外完成了19次触球，并且多次瓦解了对方颇具威胁的反击。

“如果一支球队尝试相对较早地在场上制造一些威胁，就像我们队美国或阿尔及利亚时做的那样，那么后卫的站位必须靠前。”勒夫说，“这自然意味着他们将深入对方半场，门将就无法站在传统的门线或小禁区内，门将需要参与防守。

“这展示了诺伊尔在这支队伍中的重要性，他的功能类似于拖后中卫，而且他难以置信地对长传球有很好的预判能力。

“这就是他站在那里的原因，因为如果你顶上去参与进攻，那当然会受到对手从后卫线上送出一脚60米长传球的威胁，这些球很容易成功（进球）。”

勒夫还说，诺伊尔有着极佳的门将技术。

“他是一个技术上精益求精的足球运动员，他能很好地处理球，当然他的方向感和距离感都很好。”勒夫说，“这是他展现价值的地方，那也是为什么当我们深入对方半场时，他应该承担一定风险，使自己站位靠前一些的原因。”

额外的元素

中场球员托尼·克罗斯说，诺伊尔给球队提供了其他队伍鲜有的元素。

“世界上没人比他更好了。他非常重要，因为他能帮我们稳固后防。”克罗斯说，“他能用脚做到许多人做不到的事情，那是我们在场上比对方多一个人的原因。”

法国门将洛里斯也是诺伊尔的球迷，他说：“无疑，诺伊尔是本届世界杯上最全面的门将，他能很好地发挥作用。”

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编译：顾桥孜 发稿：王燕焜

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