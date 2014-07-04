世界杯-德国队点球大战成功秘诀--‘神经强度’

路透巴西圣安德烈7月3日（记者Erik Kirschbaum） - 在世界杯的历史上德国队经历过4次点球大战，并全部取得了胜利，其中18次罚点球打入了17球，在这近乎奇迹的成功背后，到底有什么秘密？

“很大程度上要归功于‘Nervenstaerke（神经强度）’”，德国队守门员教练科普克用一个表示神经强度的德语术语描述道。

“我们的射手在18个点球机会中只射失了1个，很大程度上要归功于‘神经强度’和自信。我们的射手很强大，意志很坚强。那就是我们的秘诀。我们进入点球大战，我们知道我们很有可能会赢得比赛。”

这听起来好像是一个很简单的秘诀。本届世界杯已经进行到1/4决赛，德国队即将在周五迎战法国队。

德国队4次点球大战的胜利分别是在1982年对阵法国队，1986年对阵墨西哥队，1990年对阵英格兰队和2006年对阵阿根廷队。德国队在世界杯点球大战历史上无可匹敌的成功充分说明，科普克的观点不仅仅是关于球员心理建设的老生常谈或是说大话。

在德国队员射出的18粒点球中，唯一的一次失手是在1982年对阵法国队的半决赛中由斯蒂利克射失的。但德国队最终6轮点球较量中以5-4赢得了胜利，使他免受羞辱。

在巴西东北部的德国队训练基地举行的一场新闻发布会上，一名巴西记者提问，表示想要知道德国队在点球大战中的成功的秘诀，是训练得当，纪律严明，还是这仅仅是一个德国‘特性’，一种德国人生来就有的‘天赋’。对此科普克回应道，“在你跟我说之前，我甚至都不知道这些数据。”

“只是由于‘神经强度’罢了，”曾帮助德国队在96年欧洲杯半决赛的点球大战中击败英格兰并最终获得冠军的前德国门神科普克说道。“就像我们1996年在英格兰做的那样。”

阻挡点球的守门员

科普克表示，德国队在世界杯点球大战中完美的四战四胜的记录里同样重要的是：他们的门将也一直是世界上最擅长扑出点球的门将之一。

“在过去--以及现在--我们一直都有着能够扑出点球的门将，”他表示。

在关于2006年世界杯的一部纪录片“Deutschland: Ein

Sommermaerchen”（中文片名为《德国，一个夏天的童话》）中，德国球迷们都不会忘记德国队主罚点球球员们的准确程度。在那部纪录片的一个场景中，德国队队员在世界杯开赛前几周便开始练习点球。

他们必须告诉门将他们打算从哪个角度射点球。如果他们的点球被扑出的话，那么射失点球的球员将在那天的晚餐中给队友们当服务生。

当蒂姆·博罗夫斯基尽责地告诉替补门将希尔德布兰他要在右边低射时，希尔德布兰移动到了那个角，但还是没能扑出那个有力的点球。

“如果到了点球大战的话，我真的很希望我能在场上并且有机会罚点球，”前锋许尔勒表示。“我们有许多有信心能射入点球的射手。”

以下是德国队世界杯点球大战的概况。

1982年 半决赛 德国在3-3战平法国之后在点球大战中以5-4击败对手

1986年 1/4决赛 德国在0-0战平墨西哥之后在点球大战中以4-1击败对手

1990年 半决赛 德国在1-1战平英格兰之后在点球大战中以4-3击败对手

2006年 1/4决赛 德国在1-1战平阿根廷之后在点球大战中以4-2击败对手

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（完）

编译：陈培艺 发稿：王燕焜

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