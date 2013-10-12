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路透中文体育短讯 | 2013年 10月 12日 星期六 14:34 BJT

比利时、德国和瑞士晋级巴西世界杯

卢卡库周五独中两元，率领比利时“黄金一代”携手德国与瑞士杀入明年巴西世界杯决赛圈。被视为欧洲最具天赋阵容之一的比利时在欧洲区预选赛A组2-1击败克罗地亚，自2002年以来首次赢得世界杯入场券。C组德国当天3-0主场大胜爱尔兰，E组瑞士则2-1击败阿尔巴尼亚分别晋级。路透
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