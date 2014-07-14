世界杯-时隔24年再夺世界杯 德国上下纵情欢庆

路透柏林7月14日（记者Alexandra Hudson/Madeline Chambers） - 欢呼雀跃的德国人周日晚上纷纷走上街头庆祝，他们点燃焰火，互相拥抱，汽车喇叭声不绝于耳，人们完全陶醉于德国队暌违24年再度赢得世界杯的喜悦。

喜悦的呐喊响彻云霄，柏林庞大的球迷观战区从勃兰登堡门起蜿蜒1.3公里，30万名球迷冒着倾盆大雨一起承受着比赛的煎熬，比赛第113分钟，格策的凌空破门打破僵局，球迷们一起见证了德国队第四个世界杯冠军的诞生。

“这种感觉棒极了。我有些不知所措。我们为那个进球等待了太久太久，但最终我们赢了，这是最重要的”，23岁的Marcus Angrick说道，他来自柏林附近的贝尔瑙。

“这支德国队非常伟大，我们不需要再等待另一个24年才能赢得冠军。”

成千上万名球迷沿着西柏林著名的库达姆大街游行，他们挥舞着国旗和雨伞，庆祝德国队成为首支在南美国家举办的世界杯上加冕的欧洲球队。 在柏林的大街小巷，汽车疯狂地按着喇叭，姑娘们纷纷走出家门，身披德国国旗，戴着德国国旗颜色的假发，站到汽车顶上忘情庆祝。

还有人爬到灯柱上，举杯啤酒高呼胜利，“德国！冠军！哈利路亚！”

“1954年、1974年、1990年还有2014年，我们的努力终于换来了第四次冠军，我们当之无愧，祝贺”，德国总理默克尔的发言人施特凡·赛巴特发推特对德国队第四次世界杯捧杯表示祝贺。他与默克尔一同前往了里约热内卢观看决赛。

“浑身发抖”

赛后，看着绰号”妈咪“或“老妈”的默克尔上前一一拥抱德国队众将士们，人群里一片欢声雷动。

“是的，是的，是的！！！约吉（勒夫的昵称）你做到了！！向阿根廷队致敬，但是最棒的队伍赢得了2014年世界杯！”美国主帅克林斯曼发推特祝贺。

克林斯曼曾在2006年世界杯期间任德国队主帅，现任主帅勒夫当时是克林斯曼的助理教练。

“我真的非常兴奋 ”，柏林49岁的护士Simone Sieg说道，她笑得如此灿烂是因为她的名字在德国代表着“胜利”的意思。 “我记得上次德国队夺得世界杯时在1990年，当时我在东德，德国甚至还没有统一”。

“我们庆祝的花样和那时候相比大不相同了，这真是太棒了。”

自德国成功主办了2006年世界杯，德国足球重回巅峰以来，德国人们可以展示对本国家的自豪，他们以一种前所未有的放松心态披上了国旗，脸上画起了国旗颜色的油彩。

由于一些历史原因，此前德国人会对任何有关民族主义的展示感到极为不适。

“这是一场激烈的比赛。我紧张得浑身发抖”，德国总统约阿希姆·高克在接受德国电视台采访时表示，他也来到了里约热内卢现场观战。

“但是现在我很激动”，他补充道。

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（完）

编译：傅玮 发稿：王燕焜

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