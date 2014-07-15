世界杯-德国队夺冠后四星球衣在12小时内售空

路透柏林7月14日（记者Michelle Martin/Rene Wagner） - 在德国队于巴西获得他们历史上的第四座世界杯冠军奖杯之后仅仅几个小时之内，新版印着四颗星星的德国队球衣便已销售一空--这表明在接下来的一段时间内，由于球迷们的利好因素，零售商们能够有销售额增长的良好预期。

周日晚在里约热内卢的马拉卡纳球场，德国队在与阿根廷队的较量中凭借加时赛的一粒进球获得了比赛的胜利。这也是在德国自1990年重新统一以来的第一个世界杯冠军。

德国体育用品制造商阿迪达斯(ADSGn.DE)已经看到了广阔的利润空间，消费者们在周一蜂拥阿迪达斯在法兰克福的店铺，只为得到一件售价84.95欧元的新版德国队白色球衣。考虑到德国赢球的情况出现，在决赛开始之前，阿迪达斯便已制造了一小批这样的球衣。

Andre Langer是买到格策穿的19号球衣的复制品的幸运顾客之一，格策在决赛中打入了制胜一球。

“我的儿子将收到这件印着四颗星星的球衣作为他的18岁生日礼物。他现在刚满1岁，”他表示。

周一早晨，阿迪达斯的网站上新版球衣旁边便已显示“售空”的标志。公司表示，他们将从中国紧急空运一批新球衣来迎合市场的迫切需求。

当天收盘时，阿迪达斯股价上扬2.85%，一位女发言人表示德国队的胜利将给公司带来“额外的小小增收”。

德国专业体育零售协会（VDS）的负责人Werner Haizmann表示，旧版球衣在决赛前几天便已几乎销售一空，且由于世界杯热的持续，体育用品零售商们可以在暑假之后期待销售额的增加。

零售协会和经济学家们表示，尽管影响可能是短期性的，但是对胜利的欢呼可以增强德国消费者信心，而这种信心原本已经达到了最近七年半来的最高点。

“这对于本来已经很好的消费者信心来说更是锦上添花，”德国零售商协会（HDE）的发言人Kai Falk表示。

捷孚凯市场研究机构的分析师Rolf Buerkl表示，德国的整体市场信心将很有可能提升，但他也补充道，他不认为消费者消费状况指数在8月份会有显着增长，因为现在该指数已经处于高位。

德国工商总会（DIHK）的副会长Volker Treier表示，世界杯“对德国经济带来巨大成功”，已经为德国带来了超过二十亿欧元的订单--大部分都是在基础设施方面的。

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编译：陈培艺 发稿：王燕焜

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