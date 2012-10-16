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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 16日 星期二 10:12 BJT

克洛泽不再空翻庆祝进球

空翻是德国前锋克洛泽庆祝进球的招牌动作，但为避免受伤、以健康状态出战2014年世界杯，已34岁的克洛泽表示不再空翻庆祝进球，“我不想冒这个险，2014年我还想踢世界杯。”克洛泽只需增加三个进球，就能追平昔日巨星穆勒保持的68个进球的德国队进球纪录。路透

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