克洛泽不再空翻庆祝进球

空翻是德国前锋克洛泽庆祝进球的招牌动作，但为避免受伤、以健康状态出战2014年世界杯，已34岁的克洛泽表示不再空翻庆祝进球，“我不想冒这个险，2014年我还想踢世界杯。”克洛泽只需增加三个进球，就能追平昔日巨星穆勒保持的68个进球的德国队进球纪录。路透