世界杯-默克尔将赴巴西为德国队决赛助阵

路透6月9日 - 一名德国官员周三透露，德国总理默克尔将飞赴巴西，观看7月13日德国国家队参加的世界杯决赛。假如德国队获胜，这将是他们第四次捧杯。

德国总统高克也证实，他将和默克尔一起飞赴里约热内卢，观看世界杯决赛。本周二，德国以7-1无情屠杀东道主巴西，晋级决赛，这场胜利让狂欢的德国人都感到震惊。

默克尔曾到巴西现场观看了德国队小组赛首轮对战葡萄牙队的比赛，是役他们4-0告捷。默克尔在比赛现场的照片在网络上疯狂传播，其中包括一张在球队更衣室内，她和赤膊的德国球员们的合影。

德国将在决赛中对阵阿根廷队。后者在刚刚结束的半决赛中点球大战淘汰了荷兰队。

西德曾在1954年、1974年和1990年赢得世界杯冠军。

（完）

编译：顾桥孜 发稿：王燕焜

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(Reporting By Qiaozi Gu)