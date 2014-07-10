世界杯-默克尔将赴巴西为德国队决赛助阵

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(本文由路透中文网编译提供)
路透6月9日 - 一名德国官员周三透露，德国总理默克尔将飞赴巴西，观看7月13日德国国家队参加的世界杯决赛。假如德国队获胜，这将是他们第四次捧杯。
德国总统高克也证实，他将和默克尔一起飞赴里约热内卢，观看世界杯决赛。本周二，德国以7-1无情屠杀东道主巴西，晋级决赛，这场胜利让狂欢的德国人都感到震惊。
默克尔曾到巴西现场观看了德国队小组赛首轮对战葡萄牙队的比赛，是役他们4-0告捷。默克尔在比赛现场的照片在网络上疯狂传播，其中包括一张在球队更衣室内，她和赤膊的德国球员们的合影。
德国将在决赛中对阵阿根廷队。后者在刚刚结束的半决赛中点球大战淘汰了荷兰队。
西德曾在1954年、1974年和1990年赢得世界杯冠军。(完)
编译：顾桥孜 发稿：王燕焜
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