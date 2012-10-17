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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 17日 星期三 10:41 BJT

世预赛德国4球领先被追平

德国队周二在对阵瑞典的世预赛中痛失领先四球大好局面，最终遭逼平。克洛泽开场15分钟内打入两球，收获在国家队的第66、67个进球，默特萨克、厄齐尔破门助德国4-0领先。第62分钟伊布头球破门，开始了瑞典的绝地反击，卢斯蒂格、埃尔德曼、埃尔姆分别破门，最终双方4-4战平。路透

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