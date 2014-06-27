世界杯-加纳队内讧 博阿滕、穆塔里被开除

路透巴西利亚6月26日（记者 Iain Rogers） - 加纳中场K.P.博阿滕和穆塔里在顶撞了主教练夸西·阿皮亚和一名加纳足协官员后，立刻就被禁止参加世界杯的比赛。

本周四，在世界杯G组加纳与葡萄牙的比赛之前，加纳足协在其官网(www.ghanafa.org)上证实了这一决定。此前，加纳足协刚刚解决了球员出场费的问题。

最终加纳1-2输掉了与葡萄牙的比赛。三场比赛之后，他们仅积1分被淘汰。

加纳足协称，博阿滕由于“在本周马赛约的训练课上，对主教练阿皮亚做出下流的言语侮辱”而受到开除惩罚。

穆塔里被开除，则是因为“在2014年6月24日的一场会议期间，对加纳足协执委会成员兼球队管理人员摩西·阿马亚进行了身体攻击。”

来自球队的消息人士补充说，在一场会议中，没有得到出场费的老队员职责官员们不守信用，这时穆塔里突然对阿马亚饱以老拳。

博阿滕表现得“毫无悔改之意”，两人均已被排除在世界杯参赛名单之外。

博阿滕矢口否认自己曾有过咒骂教练的行为，但他表示接受处罚，并希望自己的队友们能踢好G组的最后一场比赛。

“没有人应该认为我侮辱了教练，或者做错了别的什么。”他告诉德国的《体育图片》杂志（www.sportbild.de），“昨天在训练时出了点小插曲，我和穆塔里在对决中开了个玩笑。我说他手球了，他说‘没有。’然后我笑了，‘嗨，你是裁判还是什么？’然后我们都笑了。这时教练终止了训练，问我们为什么笑。我们说一切都正常。后来他就把我们送进了更衣室。

”训练后，我找到了教练，问能否和他谈谈。我问他为什么要针对我，然后他便朝我大喊大叫。是他侮辱了我。“

由于比赛奖金的问题，加纳错过了周二在巴西利亚的训练，球员开了一系列的会议商讨对策。加纳总统约翰·曼哈马之后介入了此事件，尝试解决这一争端。

阿皮亚说一批现金正在飞机运送到巴西首都的途中。用现金的原因是因为队中的许多球员在加纳都没有银行账户。

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编译：顾桥孜 发稿：王燕焜

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