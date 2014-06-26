世界杯-总统介入 加纳队奖金问题已得到解决

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴西利亚6月25日 - 本周三加纳足协（GFA）与加纳队主教练阿皮亚联合表示，在加纳总统约翰·马哈马介入后，加纳队已在对阵葡萄牙队的世界杯最后一场小组赛来临前解决了球队奖金的问题。

这支非洲球队错过了本周二在巴西利亚的训练，因为球员们一直在开会商讨奖金问题。

即将在本周四迎战葡萄牙的加纳队小组出线形势并不乐观，球队的生死与G组另一场比赛的结果密切相关，加纳主帅阿皮亚表示，球员的奖金正由飞机直接运往巴西利亚。

“有一些关于钱和管理的问题，政府正在尽一切努力进行处理，令人欣慰的是，所有事情有望在2-3小时之内得到解决”，阿皮亚在接受记者采访时说道。

阿皮亚表示如果他透露了最终商定的奖金数额，“球员们会杀了我”，并补充道，奖金必须以现金支付，因为很多球员在加纳没有银行账户。

阿皮亚还表示，这个问题早就该解决了，如此糟糕的局面令他数夜未眠。

中场球员阿特苏否认了如果拿不到奖金球队会在对阵葡萄牙时罢赛的说法。

“这场比赛对整个国家都很重要，我们会放下其他的一切以比赛为重”，这位左边锋说道。

“如果输掉比赛情况会变得很糟，人们会认为是钱造成的。我们别无选择，必须让国家为我们感到骄傲”。

“我们正在参加全世界最盛大的赛事，即使拿不到钱，我们站在这里，全世界都在关注我们，而且明天的比赛至关重要。”

非洲球队在世界杯上向来饱受资金问题困扰，此次纷争只是冰山一角。

此前喀麦隆队甚至因为奖金未能兑现拒绝登上前往巴西的飞机，而2006年多哥也因奖金问题险些错过世界杯。

“国际足联是在所有比赛结束后才支付奖金的，”阿皮亚解释道，“所以政府必须预先支付然后才能从国际足联那里得到补偿。这之间存在一个延迟，因此问题就出现了。”

加纳足协在一份声明中表示：“我们希望告知全体人民，在总统马哈马出面协调之后，加纳队目前士气高涨，全力备战本周四G组迎战葡萄牙的最后一场小组赛。”

国际足联将在巴西世界杯小组赛阶段收官之后为淘汰出局的16支队伍分别支付800万美元奖金，国家足联表示已介入并帮助加纳队解决相关情况。

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