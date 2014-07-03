世界杯-加纳表示空运现金支付球员酬劳实属正常

路透阿克拉7月2日（记者 Kwasi Kpodo） - 加纳足协周三对其包机为身在巴西的加纳国脚们带去三百万美金奖金的决定辩护，并表示加纳在上两届世界杯中也做过同样的事情。

加纳这个西非国家的世界杯之旅一直被薪酬争议所困扰，这甚至影响到了他们对最后一场G组小组赛的备战。同时，内讧也使得中场球员凯文·博阿滕和蒙塔里被球队禁赛。

加纳总统马哈马的介入及其对解决奖金争议作出的努力使得现金终于被空运到球员们的身边，但尽管如此，上届世界杯闯入1/4决赛的加纳队在本届世界杯上还是没能小组出线。

在球队无缘16强之后，马哈马还要求调查导致加纳队在世界杯上戏剧性出局的原因。国际足联也已经声明，他们将采取措施保证类似的薪酬争议不再发生。

加纳足协主席恩亚塔基对阿克拉的记者表示，将现金空运给球员们的事情不是什么新鲜事。

“在2006年德国世界杯上我们采取过相同的做法。现金被从加纳带到德国付给球员们，”他表示。“在2010年南非世界杯上，我们从加纳取出现金，付给在南非的球员们--我们就是这么干的。”

这次事件也在加纳国内引起了政治争议。加纳最大的在野党新爱国党声称这次行动只是为了达到洗钱的目的。

“这完全是对加纳乃至整个非洲的羞辱。这是可耻的，也将我们辛辛苦苦在全世界赢得的良好声誉都毁了，”新爱国党在周三发表的声明中表示。

尽管恩亚塔基表示将奖金空运给球员们没什么不好的，而且足协也将税金付清，他还是表示加纳政府已经决定将不再这么做了。

“我们必须与球员们签订合同，并把付款方式清楚地写在上面，”他表示。“我们相信，我们需要进步并寻找从这次事件中走出来的办法。这样我们才能在未来的活动中取得进展。”

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编译：陈培艺 发稿：王燕焜

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