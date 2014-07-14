世界杯-梅西荣获“金球奖” 罗德里格斯加冕射手王

路透里约热内卢7月13日（记者 Peter Rutherford） - 带领球队闯入周日世界杯决赛的阿根廷队长梅西获得国际足联官方颁发的“金球奖”，暨本届世界杯最佳球员，而哥伦比亚前锋罗德里格斯以6球成为本届世界杯的最佳射手。

德国门将诺伊尔在马拉卡纳球场进行的决赛中力保球门不失，帮助德国队第四次举起世界杯冠军奖杯，诺伊尔获得了“金手套”奖，成为本届大赛的最佳门将。

四度世界足球先生得主梅西决赛中表现亮点不多，但他是推动阿根廷继1990年后再度闯入世界杯决赛的最大功臣。

小组赛阶段，梅西打入了阿根廷队6粒进球中的4粒，八分之一决赛对阵瑞士，梅西为迪玛利亚的致命一击献上了助攻，并且他还在点球大战淘汰荷兰队的半决赛中担当起首个罚球的重任。

梅西还在阿根廷与波黑、伊朗、尼日利亚、瑞士的比赛后连续四场荣获本场最佳球员。

尽管一些评论认为梅西在小组赛阶段结束后看起来疲惫不堪，对球队并没有太多影响，阿根廷主帅萨维利亚仍表示梅西获奖实至名归。

“我认为梅西已经是现代足坛万神殿里最伟大的球员”，萨维利亚接受记者采访时表示，“是的，我认为他获奖当之无愧，他踢了一届精彩的世界杯，因为他的存在，球队才能一路过关打进决赛”。

“我认为这个奖项绝对实至名归。” 在最佳球员的评选中，德国前锋托马斯·穆勒紧随其后，荷兰边锋罗本位列第三。

穆勒还排在罗德里格斯的身后位居射手榜次席。德国前锋本届大赛打入5球，与罗德里格斯相差1球。

法国中场博格巴荣获本届世界杯最佳新秀奖，而哥伦比亚队获得了本届大赛的公平竞赛奖，哥伦比亚队在5场比赛中仅获得了5张黄牌。

国际足联还表扬了他们在球场上的积极表现，以及球迷和官员们的高素质。

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编译：傅玮 发稿：王燕焜

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