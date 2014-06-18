世界杯-Beats耳机被禁止进入官方场地 塞翁失马焉知非福

2014年5月29日在纽约拍到的一名男子在用Beats耳机。 REUTERS/Eduardo Munoz

路透圣保罗6月17日（记者 Esteban Israel） - 许多球员钟爱Beats耳机——巴西队内马尔喜欢绿色的，英格兰队鲁尼喜欢白色的，而苏亚雷斯则喜欢蓝色的。

因为世界杯许可协议的原因，国际足联禁止在球场内出现硕大的Beats头戴式耳机。Beats是许多世界顶级球员的最爱，这也使得世界杯成为了上个月刚刚被苹果公司(AAPL.O)收购的Beats公司的大型非官方广告。

由说唱歌手Dr. Dre创立的高端品牌Beats拥有一系列色彩繁多的耳机产品，已成为人手必备的足球装备。

在周二与墨西哥队的比赛前一晚，巴西球员内马尔参加了球队在福塔雷萨卡斯特朗体育场举行的最后一次训练。当他走下大巴时，正戴着Beats耳机。

最近的一次训练中，当苏亚雷斯在与乌拉圭队队友打趣时，脖子上也挂着Beats耳机。

但国际足联与Beats的竞争对手--电子制造商索尼公司(6758.T)签订的许可协议却意味着球员们无论是正式比赛时或参加媒体活动，在比赛场馆内都必须摘掉Beats耳机。

营销专家表示这项措施可能只会使得Beats更具有吸引力。

“当球迷们看到世界杯运动员们在休息时戴着Beats耳机时，这可能和他们看到球员系阿迪达斯球鞋的鞋带或喝一小口赞助商的饮料的感觉差不多，“前苹果公司和谷歌公司高管、分析师Ellen Petry Leanse说道。

“事实上，也许这会留下更深的印象——Beats并不是赞助商，所以信息更加真实可信。”

被苹果公司以30亿美元收购的Beats电子公司以用“游击式营销”战术绕过许可障碍而闻名业界。

例如在2012年伦敦奥运会期间，Beats电子公司将数千副免费耳机送给一批知名运动员，包括美国篮球队和整个英国代表团，这令他们比官方赞助商松下公司更出风头。

Beats公司高层对其在奥运会和本届世界杯上的营销策略还尚未发表评论。

世界杯开赛前几天，一支由内马尔，苏亚雷斯，德国队的格策，荷兰队的范佩西，墨西哥队的“小豌豆”埃尔南德斯和其他球员主演的5分钟视频短片被发布出来，所有球员在短片中均佩戴着Beats耳机。这支短片在Youtube上的点击率已达到1060万人次。

这支影片的名字是什么呢？“战前之战”。

索尼在本月也给所有参加世界杯的球员免费发放了一套索尼公司生产的耳机，球员们可以将这副耳机带入比赛场内。

但目前为止几乎没有人看到有球员戴着索尼送的那副耳机。

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（完）

编译：陈培艺 发稿：王燕焜

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