世界杯-背景资料：历届卫冕冠军成绩

焦点：万一法国周日选举结果爆冷 欧盟并没有“B计划”--外交人士
路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
路透马瑙斯6月18日 - 在周三西班牙小组赛接连失利无缘16强之后，让我们来总结一下历届世界杯卫冕冠军的表现。
1934-乌拉圭：拒绝参赛
1938-意大利：成功卫冕
1950-意大利：首轮出局
1954-乌拉圭：半决赛战败，第三名争夺战中落败
1958-西德：半决赛战败，第三名争夺战中落败
1962-巴西：成功卫冕
1966-巴西：首轮出局
1970-英格兰：1/4决赛中落败
1974-巴西：第二阶段小组赛未能晋级，第三名争夺战中落败
1978-西德：第二阶段小组赛出局
1982-阿根廷：第二阶段小组赛出局
1986-意大利：1/8强比赛中落败
1990-阿根廷：决赛失利
1994-德国（此前以西德名义夺冠）：1/4决赛中落败
1998-巴西：决赛失利
2002-法国：首轮出局
2006-巴西：1/4决赛中落败
2010-意大利：首轮出局
2014-西班牙：首轮出局
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（完）
编译：陈培艺 发稿：王燕焜
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路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
--人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。
防范股市、债市和欧元剧烈震荡的成本在本周已经飙升，因民调显示选情胶着，投资人担心会再次出现预料不到的选举结果；而这样的结果可能打乱风险资产今年强劲开局的局面。