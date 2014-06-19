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深度分析 | 2014年 6月 19日 星期四 10:47 BJT

世界杯-背景资料：历届卫冕冠军成绩

路透马瑙斯6月18日 - 在周三西班牙小组赛接连失利无缘16强之后，让我们来总结一下历届世界杯卫冕冠军的表现。

1934-乌拉圭：拒绝参赛

1938-意大利：成功卫冕

1950-意大利：首轮出局

1954-乌拉圭：半决赛战败，第三名争夺战中落败

1958-西德：半决赛战败，第三名争夺战中落败

1962-巴西：成功卫冕

1966-巴西：首轮出局

1970-英格兰：1/4决赛中落败

1974-巴西：第二阶段小组赛未能晋级，第三名争夺战中落败

1978-西德：第二阶段小组赛出局

1982-阿根廷：第二阶段小组赛出局

1986-意大利：1/8强比赛中落败

1990-阿根廷：决赛失利

1994-德国（此前以西德名义夺冠）：1/4决赛中落败

1998-巴西：决赛失利

2002-法国：首轮出局

2006-巴西：1/4决赛中落败

2010-意大利：首轮出局

2014-西班牙：首轮出局

更多巴西世界杯报导请点击here

（完）

编译：陈培艺 发稿：王燕焜

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