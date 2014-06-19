世界杯-背景资料：历届卫冕冠军成绩

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
(本文由路透中文网编译提供)
路透马瑙斯6月18日 - 在周三西班牙小组赛接连失利无缘16强之后，让我们来总结一下历届世界杯中卫冕冠军的表现。
1934-乌拉圭：拒绝参赛
1938-意大利：成功卫冕
1950-意大利：首轮出局
1954-乌拉圭：半决赛战败，第三名争夺战中落败
1958-西德：半决赛战败，第三名争夺战中落败
1962-巴西：成功卫冕
1966-巴西：首轮出局
1970-英格兰：1/4决赛中落败
1974-巴西：第二阶段小组赛未能晋级，第三名争夺战中落败
1978-西德：第二阶段小组赛出局
1982-阿根廷：第二阶段小组赛出局
1986-意大利：1/8强比赛中落败
1990-阿根廷：决赛失利
1994-德国（此前以西德名义夺冠）：1/4决赛中落败
1998-巴西：决赛失利
2002-法国：首轮出局
2006-巴西：1/4决赛中落败
2010-意大利：首轮出局
2014-西班牙：首轮出局
更多巴西世界杯报导请点击here
（完）
编译：陈培艺 发稿：王燕焜
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。