世界杯-这只是游戏！世界杯笑话集锦

(本文由路透中文网编译提供) 英格兰队和茶包的差别在哪儿？茶包呆在Cup（cup兼有杯子、杯赛之意）里的时间更长！

听听西班牙主教练博斯克在球队输掉两场比赛后是怎么说的吧，“别担心，我们仍然还有选择：（回家飞机上）靠走廊的座位，或者靠窗的座位。”

随着世界杯逐渐步入尾声，笑话流传得和进球一样快，有助于缓解紧张--对其中24支球队的球迷来说已经不是了，对他们来说是缓解出局的哀伤。

无论你是在场上，场下还是距离球场千里之外，这都是一届满载欢乐的足坛盛会。

英格兰、西班牙、意大利和葡萄牙这四支重量级欧洲球队都尴尬的被早早淘汰出局，首先带给他们国家一阵伤心，然后便是一大波自黑的幽默。

一张巡回展示的照片上，（上述四支球队的）飞机在蓝天上排成一行，写着这样的标语：“允许降落吗？”

英格兰球迷展现出自嘲的豁达，在英格兰小组赛最后一场时，看，看台上上的英格兰球迷们高唱英国幽默团体蒙提·派森（Monty Python）的电影中的一首歌：“总是看到生活中好的那一面。”

一个在英格兰已经被淘汰之后才飞抵巴西的球迷，看了一场悲惨的0比0与哥斯达黎加战平的比赛。他举出横幅，标语模仿了一个知名的信用卡广告：“到里约的航班：1200英镑。享受气氛：2000英镑。住宿：2000英镑。被淘汰后到达：无价。”

“吸血鬼”苏亚雷斯 、“假摔王子”罗本

自然，世界杯的热门话题--苏亚雷斯咬人被禁赛--已经产生了大量的修改过的图片，把他描述成各种形象：头颈上带着狗链、身穿一套吸血鬼服饰，或者戴着汉尼拔的面具。

里约热内卢的游客们竞相排队，把他们的头颈或肩膀放到阿迪达斯巨幅广告牌中苏亚雷斯的嘴巴里。阿迪达斯可能对这种负面的联系感到很尴尬，于是撤下了这张事发前就做好的海报。

还有一个修改版的帕尼尼贴纸，上面人物（被苏亚雷斯咬的意大利后卫基耶利尼）的躯干消失了。

虽然苏亚雷斯已经为了这件给他招致4个月禁赛的事情道了歉，但他决不是世界杯舞台上唯一的反派角色。

荷兰前锋罗本，因为他的进球和诡计成了荷兰球迷眼中的英雄，但他也由于用假摔和假装遭遇犯规而成为了众矢之的。

罗本摔倒给了荷兰队一粒点球，使球队在最后时刻进球，2比1淘汰了墨西哥队。这给他带来了恶名。

大量网友嘲讽罗本能拿奥斯卡影帝、参加奥运会跳水比赛（英文中假摔和跳水是一个词），以及张开手臂从阿卡普尔科（墨西哥城市）的悬崖一跃而下。

原本热衷恶搞国际足联首脑布拉特的人们开始瞄准了苏亚雷斯和罗本。

一家英国公司开发出一款全新的网页游戏。在游戏中，玩家要把黄金、钞票和财富扔到一个大笑着的、长得像布拉特一样的人的嘴里，那人一边还说：“再给我一点！”英国媒体目前频频炮轰布拉特对国际足联管理不善。

闹剧时刻

一旦球员们踏入球场，这就是一场严肃的生死战，很少有人敢在这时候开玩笑。

然而，当美国队球员杰梅因·琼斯在比赛中将裁判撞倒在地时，这一幕无意中给球迷带来了快乐。

德国队的托马斯·穆勒在对阵阿尔及利亚的比赛中，主罚任意球时摔趴在地，也使观众们暗暗发笑。不过穆勒赛后表示这是一个故意的任意球配合，为了欺骗对方的防守队员。

但问题是：我们是否应该相信他？

“训练中这个配合一直很奏效。”队友托尼·克罗斯说。“但一旦不奏效，就看起来很可笑。”

阿根廷队的拉维奇很幸运，他的老板看到他的搞笑举动幽默的一面，而不是惩罚他。他在球场边若无其事地把水喷到主教练萨维贝拉身上。

“像拉维奇这样的球员一直很积极，因为他能使全队保持快乐。”萨维贝拉说。

墨西哥主帅赫雷拉尽管外表狂躁，但是他数次在庆祝时无意识地显露出充满幸福的笑容。这让他在世界杯期间成了互联网上的热门人物。

一些玩笑经常事与愿违。

在荷兰淘汰墨西哥之后，荷兰皇家航空公司一条政治不正确的推特文字称“西部大枪战”，还附上了一张画着戴墨西哥大帽子、蓄山羊胡须的墨西哥人的漫画。

民众的愤怒顿时被激起了，这迫使荷兰皇家航空公司发表道歉声明，墨西哥演员盖尔·加西亚·贝纳尔发誓再也不乘坐该公司的航班。

回到欧洲球队的失败上来。

有一个关于西班牙队主教练博斯克的高级艺术的恶搞，他的脑袋被嵌在了爱德华·蒙克的名画《呐喊》上。

英国讽刺性的杂志《私家侦探》对巴西即将发生的情况很有把握，甚至在世界杯赛开始前就发行了一期杂志，封面上画着英格兰球员走下飞机时，飞行员问道：“我要一直开着引擎吗？”

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（完）