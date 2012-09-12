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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 12日 星期三 11:55 BJT

德国2-1胜奥地利 英格兰战平乌克兰

在周二进行的2014年世界杯欧洲区预选赛C组第二轮比赛中，德国队客场2-1战胜奥地利，取得两连胜，以6分暂列小组第一。在H组的比赛中，兰帕德点球得分助英格兰与乌克兰1-1战平，共积四分与波兰、黑山并列小组第一。

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