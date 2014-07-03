世界杯-激战进入休息日 假球、换人规则成讨论热点

路透里约热内卢7月2日（记者 Julian Linden） - 经过连续三周的无情角逐与激情四溢，世界杯在本周三迎来罕见的休息日，在周五四分之一决赛打响前，幸存的八支队伍正极力享受这难得的喘息之机。

本届世界杯在开赛前并不被看好，被嘲笑为一个蓄势待发的灾难，事实证明这些预言家们都错了，巴西世界杯征服了全世界，已成为有史以来最伟大的世界杯之一。

随着场上争夺愈演愈烈，巴西和全世界的球迷们都沉浸在比赛的超高水准和令人窒息的紧张气氛中，赛前缓慢、饱受诟病的世界杯准备工作早已被抛之脑后。

专门负责分析比赛战术、走势及其他一切相关技术事宜的国际足联技术研究小组成员霍利尔表示，“就足球比赛的质量和观赏性来说，本届世界杯是最棒的”。

“从小组赛阶段伊始就涌现出了高水平的戏剧性大战。”

球场好戏的光芒成功掩盖了威胁毁掉比赛的场下丑闻，但这些丑闻仍然挥之不去。

国际足联主席布拉特对苏亚雷斯承认在世界杯比赛中咬了意大利后卫的做法表示了赞许，同时国际足联也注意到有关对比赛被操纵的说法，但表示未有确凿的证据。

“他对整个足坛说了‘我很抱歉’，这也体现了公平竞赛”，布拉特对记者说道，“这说明他仍是一个伟大的球员，我希望他能重回事业的巅峰”。

国际足联安保部门负责人拉尔夫·穆沙克对前比赛操纵人佩鲁马尔曾在喀麦隆对阵克罗地亚赛前正确预测了比赛结果的报导提出了质疑。

佩鲁马尔本人也对德国杂志《明镜周刊》曝出的预测丑闻予以否认，而穆沙克则表示国际足联对“《明镜周刊》刊出的指控表示严重怀疑”，并要求杂志社提供相关证据。

“这篇文章对国际足联和世界杯比赛的公正性提出了质疑，这是一项很严重的指控”，他说。

“我们已经对迄今进行的56场比赛进行了严格的监控，并将继续监控剩余的8场比赛。到目前为止，我们没有发现任何表明世界杯比赛被赌博市场操控的迹象。”

精疲力竭

8场八分之一淘汰赛中超过半数被拖入了加时赛，球员们疲惫不堪，令人难以置信的比赛节奏甚至引起了关于修改换人规则的讨论。

在现行规则下，每支球队一场比赛可以使用三个换人名额，但霍利尔认为未来可以考虑在比赛加时赛阶段允许第四名替补队员上场。

“我个人认为是时候做出改变了，”他说，“你应该已经注意到本届世界杯的一切都是如此之快，比赛节奏如此紧张，替补上场的队员一共打入了29个进球，这创造了一个纪录。”

“从专家们的角度来讲，我们认为应该有增加一个替补名额的可能。”

尽管32支参赛队伍经过角逐只剩下了8支，比赛已进入白热化阶段，紧张程度越来越高。

球队们可以在周五四分之一决赛开始前获得休整，法国对阵德国的比赛将率先于里约热内卢打响，随后东道主巴西队将在福塔莱萨迎战哥伦比亚。

周六，阿根廷队与比利时队的比赛将在巴西利亚进行，而最后一场四分之一淘汰赛将于萨尔瓦多在荷兰与哥斯达黎加之间展开争夺。

八强都是以小组第一身份出线，其中欧洲球队与美洲球队各占半壁江山，将充分展示这两大洲足球风格的碰撞。

过往没有任何一支欧洲球队能在美洲国家举办的世界杯上赢得冠军，但四分之一决赛中德国队与法国队的强强对话至少为欧洲球队确保了一个四强席位。

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（完）

编译：傅玮 发稿：王燕焜

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