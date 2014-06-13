《专题新闻快速浏览》--2014世界杯揭幕 巴西首战3-1克罗地亚****

巴西周四在世界杯揭幕战中告捷，巴西民众走上街头狂欢胜利。当克罗地亚开场取得领先时，巴西全国一霎时陷入沉寂，而当巴西锁定3-1胜利时，焰火、号角和鼓声一起奏响了高潮。
日本裁判西村雄一在揭幕战中成为了巴西队的福音和克罗地亚队的诅咒。他在比赛中作出了一个具有争议性的点球判罚，而这粒点球则在帮助东道主巴西队最终以3比1战胜对手上起到了至关重要的作用。
这场为期一个月的盛会在圣保罗拉开序幕，冠军战将于7月13日在里约热内卢举行。
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(编译 李婷仪/许娜；审校 张涛)