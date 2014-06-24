世界杯-内马尔率巴西锁定小组头名 荷兰风暴席卷智利

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴西贝洛奥里藏特6月23日（记者 Andrew Cawthorne） - 巴西头号球星、前锋内马尔没有辜负巴西人民的期待，他在周一举行的比赛中独中两元，率巴西队以4-1痛击喀麦隆队，而稍早进行的B组比赛中，荷兰队再一次展示了夺冠潜力，迎来世界杯三连胜。

22岁的内马尔在比赛上半时以两记精准的低射轻松从两侧敲开喀麦隆大门。

他的第一粒进球恰好是巴西队在世界杯历史上的第100粒进球。同时，这也是巴西队的第100场世界杯比赛。内马尔目前以4球领跑射手榜。

这场比赛中巴西队找回了去年赢得联合会杯冠军时的锋芒，下半时弗雷德与费尔南迪尼奥又分别建功，为球队锁定胜局。巴西以小组头名入围1/8决赛，周六于贝罗奥里藏特展开的淘汰赛首场比赛中，巴西队将对阵B组第二智利队。

“整个队伍都找到了我们以前拥有的那种精气神儿，”开心的费尔南迪尼奥说道。

比赛结束，当比分被定格在4-1的时候，不仅在巴西利亚国家体育场内爆发出球迷们的欢呼声，整个巴西都开始燃放烟火、举办派对，以示庆祝。

在当天举行的另一场A组小组赛中，表现抢眼的墨西哥队下半时凭借马科斯、瓜尔达多以及埃尔南德斯的进球，以3-1击败克罗地亚队，获得小组第二的位置，并将在周日的1/8决赛中对阵荷兰队。

**荷兰喜胜**

当天早些时候，兼具力量与速度的荷兰队延续了他们前两场的优异表现，以2-0击败智利迎来三连胜。

荷兰三次赢得世界杯亚军从未夺冠的历史，给他们带来了“千年老二”的绰号。但这次在巴西，以最强阵容出战的荷兰人也许能有机会改写历史，他们在小组赛阶段中已斩获10粒进球。

在对阵已取得B组晋级资格的智利时，荷兰球迷苦苦等待的进球在下半场才出现。

替补出场的小将费尔第一次触球就取得了进球。第77分钟，费尔禁区内近距离头球得手，1-0荷兰取得领先。随后在伤停补时阶段，罗本左路带球突破传中，另一名替补、小将德佩中路破门，帮助荷兰队再下一城。

“我们想走得更远。”罗本表示。

在另一场B组小组赛中，已经铁定回家的西班牙队和澳大利亚队迎来一场不会改变出线形势的较量。西班牙人最终凭借比利亚、托雷斯和马塔的进球，以3-0战胜对手，挽回一些颜面。

“我们带着尊严踢完比赛，”西班牙主帅博斯克表示。西班牙在国际足坛六年来的霸主地位宣告终结，他也在考虑是否继续执教国家队的问题。

**场下争论**

和以往一样，场下也有着许多争论。

加纳人对英国媒体指责加纳足协操控国家队比赛的报导非常愤怒。“这真是胡说八道，”加纳足协主席恩扬塔基表示。他将这些报导称之为“真假参半”。

除此之外，国际足联因为比赛的地点和赛程安排不合理也受到了许多小球队的责难。

美国队主帅克林斯曼稍早抱怨国际足联的安排不合理，欧洲球队可以获得更多时间恢复体力，而且他们不需要和别的球队一样来回跑。德国队则站在了国际足联一边。

“大家在抽签开始之前就知道赛程安排了，那个时候也没人抱怨，”德国助理主教练弗里克在应对克林斯曼对国际足联徇私的指责时说。

除了足球上的事情之外，巴西人还一直在热情得帮助预计达到60万人的外国游客们。

计程车司机们现在使用智能手机来翻译外语，街头小贩们在门口台阶上烤肉来满足足球场外排队的观众们，一些当地人甚至主动用自己的自行车载着球迷们来躲避堵车。

政治抗议已不像之前那样频繁，加上人们对基础设施建设的焦虑下降，世界杯比赛已像全世界球迷期待的在巴西引发狂潮，这个对足球疯狂，同时因美丽的海滩、桑巴舞和鸡尾酒闻名世界的国度。

球员们精彩的场上表现也增强了这种气氛。轮番开展的进球大战、普遍的攻击型打法和迭爆的大冷门一扫南非世界杯的沉闷。

周二，出线形势尚很模糊的C组和D组将迎来生死战，全世界球迷都将密切关注。

已有6分在手的“豪门杀手”哥斯达黎加队只需在最后一场对阵确定出局的英格兰队的比赛中打成平局即可锁定D组头名的位置。在打败两支前世界冠军意大利和乌拉圭之后，哥斯达黎加队毫不畏惧和“三狮军团”的对决。

意大利队若能在周二与乌拉圭打平或战胜对手，就将加入哥斯达黎加人闯入淘汰赛。而乌拉圭队这边，头号射手苏亚雷斯的健康状况确认良好，他的出战给球队带来了希望，他们希望能像战胜英格兰那样狙击意大利，以小组第二身份晋级16强。

而对英格兰来说，他们最后一场比赛只是单纯为荣誉而战了。

“足球鼻祖英格兰队不能一分不得就离开，”哥斯达黎加主帅平托表示。这是自1958年以来英格兰世界杯上没能在小组赛出线。

周二稍晚，哥伦比亚只需战平日本即可确保以C组第一身份出线。

目前排C组第二的科特迪瓦希望击败希腊锁定另一张出线席位。尽管希腊和日本目前只积一分，但两队理论上都还有出线机会，前提是必须取得一场胜利才能在可能出现的复杂局面中杀出重围。

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（完）