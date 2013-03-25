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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 25日 星期一 10:56 BJT

“巴神”称足球界并未重视种族歧视问题

意大利前锋巴洛特利周日在新闻发布会上表示，世界足坛并未对解决球场痼疾——种族歧视问题做出足够多的努力。22岁的巴洛特利出生在意大利，父母为加纳人，他经常在球场上受到带有种族歧视性的侮辱，特别是来自尤文图斯球迷。意大利将于本周二迎来与马耳他的世界杯预选赛。路透
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