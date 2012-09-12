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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 12日 星期三 11:49 BJT

世界杯预选赛意大利2-0马耳他

在2014年世界杯预选赛欧洲区B组第二轮比赛中，意大利主场迎战马耳他。第5分钟，德斯特罗破门助意大利1-0领先，直至比赛第92分钟，意大利才凭借佩鲁索的进球将比分改写为2-0。至此在小组赛的前两轮比赛中，意大利队1胜1平拿到4分。

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