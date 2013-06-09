世预赛--美国客场2-1胜牙买加

周六世界杯预选赛美国客场2-1胜牙买加。阿尔蒂多雷在第30分钟为美国队首开纪录，第89分钟贝克福德破门追平比分，埃文斯补时阶段打入绝杀。美国队以四战7分的成绩在北中美及加勒比地区(CONCACAF)排在第二，第一名哥斯达黎加亦积7分，但凭借净胜球排在首位。该地区六强战前三名有资格晋级。路透