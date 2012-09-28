版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 9月 28日 星期五 11:52 BJT

巴西世界杯酷暑将成球员一大考验

2014巴西世界杯组委会周四宣布比赛时间计划，64场比赛中大部分将下午举行，其中一些在热带地区进行的下午赛将对球员们的体能带来极大挑战。由於时差，欧洲观众届时可在晚间收看比赛，而亚洲观众则要等到半夜。FIFA此前曾被批评置电视转播收益于运动员的福祉之上。

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐