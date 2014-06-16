世界杯-韩国锋线遇难题：重炮金信煜还是尖刀朴主永？

(本文由路透中文网编译提供)

路透圣保罗6月14日 - 世界杯前韩国队与加纳进行的最后一场热身赛中，韩国队球员所着球衣号码与官方公布的号码安排大不相同，给前往迈阿密打探军情的H组情报员制造困难。

不过唯一对该场比赛表示困惑的是韩国球迷，在惨遭非洲“黑星”加纳4-0血洗之后，韩国球迷们对下周二在库亚巴迎战俄罗斯队的首场小组赛的希望更为渺茫了。

2002年世界杯韩国队主场作战，成为第一支跻身世界杯四强的亚洲球队，韩国队本次晋级巴西之路坎坷颇多，世界杯预选赛的最后五场比赛中输四场。

洪明甫在世界杯预选赛后接替崔康熙成为韩国队新任主帅，他承诺将在第一场小组赛中将加强防守，但仅将注意力放在后场上似乎远远不够。

在对阵加纳的比赛中，韩国队在中场完全被压制，一次次将后防线暴露在对手面前，中场组合奇诚庸和韩国荣糟糕的拦截与缓慢的回撤成为人们争相讨伐的对象。

然而，使韩国队陷入积极防守局面的真正原因在于，在进攻端主教练更倾向于启用灵巧性的前锋朴主永而不是高中锋金信煜。

中后卫洪正好在周五接受韩国媒体采访时说道，整个球队都应该对失球负起责任，他的防守搭档金英权则表示，从现在开始进攻球员会更为积极地参与防守。

虽然主教练洪明甫关注后卫球员的状态无可厚非，他也应该多关注前锋球员的表现。

自从今年三月韩国对阵希腊的世界杯热身赛开始，被洪明甫重新召入国家队的朴主永就成为主教练在进攻位置上的首选。

朴主永的入选在韩国媒体中间引起了不小的争议，这位伤病困扰久疏战阵的韩国前锋无法在阿森纳一线队取得立足之地，人们质疑朴主永是否能在巴西征战中扛起韩国队进攻的旗帜。

伦敦奥运会时，时任韩国国奥队主帅的洪明甫就将朴主永作为超龄球员纳入麾下，最终韩国队获得铜牌，尽管这名犀利的前锋拥有很多优点和特质，参与防守却不在其列。

**“我们的小巨人”**

洪明甫将金信煜放在替补席上的选择令人费解。

这位身高1.98米、被韩国蔚山现代球迷称为“小巨人”的高中锋正是韩国队征战巴西急需的那种前锋。

金信煜在今年K联赛中状态如日中天，在定位球进攻和防守都发挥了重要作用，凭借身高优势，金信煜能在对方的防守压迫中打破比赛僵局，这个能力对于韩国队想要在巴西激战中突出重围非常关键。

相比之下，身材孱弱的朴周永在与力量型后卫的对决中不堪重负，屡次浪费机会并导致韩国队苦于防守，金信煜则提供了一个重新占据优势控制比赛的完美突破口。

当被记者问到为何在与加纳的比赛中坚持启用朴主永，而将金信煜放在替补席上，洪明甫回应道：“我们对他的长处了如指掌，但并不需要向对手展示。”

然而，在韩国队最后两场的热身赛中，金信煜总共得到了区区15分钟的出场时间，导致他丧失了与队友建立默契的机会。

韩国媒体猜测金信煜可能是洪明甫的“神秘王牌”，作为杀手锏发挥超级替补的作用，但是如果能优先选择金信煜而不是朴主永为攻城拔寨的首发队员，似乎更有意义。

除了俄罗斯，韩国的小组赛对手还包括欧洲劲旅比利时队和神秘之师阿尔及利亚队，如何从小组赛中突出重围，韩国队将在迎战俄罗斯队的比赛中采取哪一种进攻武器至关重要。

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