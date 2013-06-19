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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 19日 星期三 12:07 BJT

世预赛伊朗1-0韩国 两队均出线

周二世界杯预选赛亚洲区A组伊朗1-0韩国，以小组第一身份成功晋级明年的世界杯决赛圈。同日乌兹别克斯坦5-1大胜卡塔尔，与韩国同积14分，但韩国队凭借净胜球优势抢走另一个直接出线名额。B组澳大利亚和日本直接出线。乌兹别克将与约旦进行附加赛，获胜者将与南美赛区第5名争夺入场券。路透

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