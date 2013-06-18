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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 18日 星期二 14:27 BJT

韩国主帅誓言让伊朗人在家看世界杯

世界杯预选赛亚洲区A组一场焦点战将于周二打响，韩国与伊朗将短兵相接争夺直接出线名额，赛前两队主教练已打起嘴仗。韩国主教练崔康熙誓称要让伊朗队主教练奎罗斯明年留在家里看世界杯决赛。目前韩国积14分排在小组第一，第二名伊朗13分，第三名乌兹别克斯坦11分。若韩伊打平，则两队皆可晋级，因伊朗对乌兹别克斯坦有净胜球优势。路透
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