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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 28日 星期四 13:35 BJT

苏亚雷斯世预赛被禁赛一场

因周二在乌拉圭与智利的世界杯预选赛上与对方球员扭打并拳击对方球员，利物浦球星苏亚雷斯将被禁止代表参加乌拉圭与委内瑞拉的世预赛比赛。苏亚雷斯已在世预赛中为乌拉圭打入8粒进球，此次遭禁使得南美冠军出线前景蒙阴。智利与委内瑞拉均高出排在第六位的乌拉圭2分。路透
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