世界杯采访-哥斯达黎加成黑马 赞助商Lotto享意外之财

路透里约热内卢7月1日（记者 Stephen Eisenhammer） - 哥斯达黎加队历史上首次闯入八强，成为本届世界杯上的一大黑马，他们的成功给其球衣赞助商、意大利乐途（Lotto）带来了一笔意外之财。

随着哥斯达黎加队从拥有三支世界杯冠军球队的D组中突出重围，并在八分之一决赛中点球击败希腊队闯入八强，这家未上市的体育装备公司的哥斯达黎加队球衣销量便涨了20倍之多。

对于这种体育装备第二集团企业来说这是一个罕见的胜利，近年来它们逐渐被挤出世界杯市场，作为最受关注的体育赛事，世界杯的舞台已被像耐克(NKE.N)、阿迪达斯(ADSGn.DE)、彪马(PUMG.DE)这样一掷千金的大品牌占据。

乐途生产的哥斯达黎加队球衣供不应求，自哥斯达黎加队拿下与乌拉圭队的首场小组赛后，球衣销量便增加了5万件。在国际足联的官网上，哥斯达黎加队主场的短袖款红色球衣已销售一空。

“我们现在遇到的一些麻烦是产量跟不上消费者需求，这件球衣将会成为一个伟大历史成就的见证，目前想让每个人都拥有它有些困难。”乐途总裁Andrea Tomat在接受路透社采访时说道。

在本届世界杯的32强中，耐克、阿迪达斯、彪马三巨头包办了其中27支球队的装备赞助。

哥斯达黎加也是八强中唯一没有得到耐克和阿迪达斯赞助的球队。

“与那些大品牌相比，我们的资源要匮乏得多……所以我们必须与一些可能成为黑马、可能创造奇迹、有点特别的球队合作”，Tomat说道。

人口总数不足500万，哥斯达黎加是本届世界杯现存队伍中最小的国家之一，他们的进步和成就超出了全世界的想象。据Oddschecker网给出的数据，本届世界杯开赛前，哥斯达黎加夺得世界杯冠军的赔率达1赔4000，现在已减小到了1赔33。

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编译：傅玮 发稿：王燕焜

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