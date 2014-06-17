世界杯-住宿地匮乏 外国球迷入住“情人旅馆”

(本文由路透中文网编译提供)

路透6月16日玛瑙斯（记者 Marine Hass） - 在前往巴西观看世界杯之前，英格兰球迷Marc Cummings可没想过自己要住在一家妓院对面的“情人旅馆”里。

但是这座炎热潮湿的亚马逊城市住宿严重紧缺，他不得不选择了Opcao旅馆，这座不起眼的木屋坐落在大街的阴面，平日里主要为爱侣们提供钟点房出租服务。

Opcao及其类似设施位于城市的红灯区，酒吧、俱乐部还有性交易工作者汇集于此，通常旅客们都被告诫远离这些场所，尤其是晚上的时候。

“如果不睡在情人旅馆里，我们就只能睡在大街上了，每天晚上都有人试图向我们提供服务”，Cummings接受路透电视台采访时说道。

“至今我还没有尝试那些该死的事，但我差一点就这么干了”，他大笑着补充道。

情人旅馆一直以来都是巴西人与情人们摆脱家长和配偶监控、寻求隐私的爱情避风港。

通常情况下Opcao每小时收费15雷亚尔（合7.5美元），两小时20雷亚尔，晚7点到早7点的夜晚时段收费会适当提高。随着世界杯的到来，旅馆看到了更多赚钱的机会，为此修改了经营方案，试图招揽更多需要过夜的客人。

世界杯期间，这里一间整洁、不大的标准间每晚要价250雷亚尔，最少居住3晚。旅馆还聘请了一位会说英语和西班牙语的学生帮忙同外国游客交涉。

来自爱丁堡的工程师Alex Simpson转投了Opcao旅馆，因为他之前预定好的酒店企图涨价3倍。

直到他注意到Opcao旅馆外进行的各项交易，他才后知后觉地意识到自己选择了一个什么样的旅馆。

“当我们第一晚抵达这里时，很多有趣的女士们在街角闲逛，我们才发现这里是那种地方”。

Marc Cummings和他的兄弟Simon表示此番不同寻常的住宿给他们带来了乐趣，而德国软件工程师Thomas Muller则对此显得没什么兴趣。

“最重要的是房间干净……而且卫生间和卧室都不错”，他表情严肃地说道。

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