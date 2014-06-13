世界杯-克罗地亚输球后激烈抨击日籍主裁

(本文由路透中文网编译提供)

路透圣保罗6月12日 - 日本裁判西村雄一在周四举行的巴西世界杯揭幕战中成为了巴西队的福音和克罗地亚队的诅咒。他在比赛中作出了一个具有争议性的点球判罚，而这粒点球则在帮助东道主巴西队最终以3比1战胜对手上起到了至关重要的作用。

比赛开始后西村一直发挥稳定，但到了第69分钟，克罗地亚队后卫洛夫伦在防守巴西前锋弗雷德时手上有一个很轻微的动作，后者摔倒在地，裁判随即指向了罚球点。

但电视回放却表明这位弗鲁米嫩塞中锋在和洛夫伦的微小接触后便自己倒在了地上。

愤怒的克罗地亚队球员们在判罚作出之后围住了西村，而后者则向震惊的洛夫伦出示了一张黄牌。

“如果我们以这样的方式开始世界杯征程的话，那我们宁愿现在就放弃比赛回国，“克罗地亚主帅科瓦奇愤怒地表示。

“我们一直都在谈论尊重的问题，但那个判罚对我们来说却不是尊重，克罗地亚队没有得到任何应有的尊重。如果那还能被判点球的话，我们就不用踢足球了。我们应该去打篮球。”

在场上点球风波后，稍早帮助巴西队之后扳平比分的内马尔主罚了这粒争议性点球。尽管门将普莱蒂科萨碰到了球，但皮球还是擦过他的身体飞入网内。圣保罗伊塔盖拉球场随即爆发出庆祝的欢呼。

奥斯卡在伤停补时阶段再进一球，为东道主巴西队在A组的首场比赛锁定3-1胜局。

而西村还判定克罗地亚的一个进球无效。在争议性的点球出现的12分钟之后，奥利奇接队友传球时，巴西门将塞萨尔未能碰到球，皮球入网。但西村判罚奥利奇冲撞门将在先，进球无效。

“今天真是太荒谬了。如果世界杯以这样的方式进行下去的话，简直成了马戏团了，”科瓦奇说。“裁判简直毫无能力。”（完）

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