世界杯-本泽马领衔法国队3-0轻取10人洪都拉斯

(本文由路透中文网编译提供)

路透阿雷格里港6月15日（记者 Angus MacSwan） - 气势如虹的本泽马带领法国队在本周日E组的首场小组赛中以3-0轻取洪都拉斯，法国队的强势回归埋葬了高卢雄鸡在2010年南非世界杯上不堪回首的惨淡记忆。

本场比赛本泽马大放异彩，而洪都拉斯门将巴里亚达雷斯的一次诡异乌龙球则见证了世界杯历史上首次使用门线鹰眼技术判定进球。

在一次激烈的拼抢中，帕拉西奥斯侵犯法国中场博格巴，吃到了本场比赛的第二张黄牌被罚出场，洪都拉斯不得不以10人应战，同时法国队因此次被犯规获得点球，本泽马一蹴而就，为上半场45分钟占尽优势的法国队取得领先。

下半场开场仅3分钟，本泽马晃过防守队员射门命中远角，皮球中柱反弹，巴里亚达雷斯奋力扑救，慌乱中将球碰入门线又立即捞出，门线技术判定进球有效。

在比赛还剩18分钟时，本泽马再下一城，右侧得球小角度劲射穿过门将巴里亚达雷斯的十指关将球打进，法国球迷变成了欢乐的海洋，为本泽马高唱马赛曲。

本场比赛的胜利帮助1998年世界杯冠军法国队埋葬了2010年南非世界杯的梦魇，4年前法国队爆出内讧，球员公开反叛时任主教练的多梅内克，最后灰溜溜打道回府。

本场比赛还意味着本泽马有机会成为本届世界杯表现最耀眼的球星之一。

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