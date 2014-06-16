世界杯-球门线鹰眼技术首次引入世界杯赛场 法国队获利

(本文由路透中文网编译提供)

路透6月15日（记者 Peter Rutherford） - 本周日在阿雷格里港进行的法国队迎战洪都拉斯队的比赛中，门线技术首次被运用到世界杯赛场是否进球的判定中，彰显了公平与正义，而法国队行云流水的进攻也彻底征服了洪都拉斯严密的防守战术。

上半场法国队凭借本泽马在中场休息前的点球1-0取得领先，下半场开场仅3分钟，万众瞩目的门线技术首次亮相于世界杯舞台。

本泽马的射门打向远端中柱弹到洪都拉斯门将巴里亚达雷斯面前，巴里亚达雷斯不慎将球碰向了自家大门，他随后将球捞出。

对于普通肉眼来说，判定此球是否越过球门线几乎是不可能的，一边是本泽马兴奋的庆祝，另一边是巴里亚达雷斯试图说服裁判里奇他扑住了球，这更增加了判罚的难度。

但一切都逃不过门线技术的法眼。

“鹰眼”系统在每座球场上空安装了14台高速相机，其中每个球门由7台监控，该系统最终帮助主裁判里奇判定进球有效，法国队2-0领先。

随后本泽马梅开二度，1998年世界杯冠军法国队最终以一个漂亮的3-0轻取三分，但是如果没有门线技术的引进，裁判很可能将第二粒入球判为无效。

2010年世界杯英格兰对阵德国的比赛中，英格兰队中场兰帕德打入一记”幽灵进球“，越过门线的进球被判为无效，国际足联主席布拉特2012年表示，这是”国际足球历史上值得铭记的日子“，并确信启用门线技术大有必要。

灰姑娘还是丑陋的姐妹们？

除了高科技的助阵，高卢雄鸡法国队的表现无愧于全取三分。

法国队在节奏掌控、跑动能力和创造力上都极具侵略性，与中美洲球队洪都拉斯的保守形成了鲜明对比。

洪都拉斯队主教练路易斯·费尔南德斯·苏亚雷斯将自己的球队称为世界杯赛场上的”灰姑娘“，然而本周五他们在试图阻止法国队主宰节奏的比赛中却表现得更像灰姑娘”丑陋的姐妹们“。

上半场行将结束之前，帕拉西奥斯因侵犯法国队中场博格巴成为本届世界杯第二位被红牌罚出场外的球员。

洪都拉斯一如既往延续了其紧张、激烈的比赛风格，法国队在投入这场激烈的身体对抗时，也贡献了本场比赛的大部分亮点。

法国队先后三次击中门楣，并牢牢占据了控球权，本泽马及其前场搭档格列兹曼均表现得尤为抢眼。

对于法国队来说，驱散2010年世界杯的梦魇还有很长的路要走，四年前法国队爆出内讧，球员们公开反叛时任主教练的多梅内克，最后战绩不佳灰溜溜地打道回府，但法国队无疑已为修复名声迈出了积极稳健的第一步。

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