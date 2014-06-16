世界杯：梅西惊艳进球助阿根廷2-1击败波黑

(本文由路透中文网编译提供)

路透里约热内卢6月15日（记者 Mike Collett） - 本周日在F组阿根廷对阵波黑的世界杯小组赛中，梅西时隔8年在世界杯中再次取得进球，点燃了马拉卡纳球场的激情，帮助阿根廷2-1力克世界杯新军波黑队。

阿根廷队在比赛开始的第3分钟就取得了领先，科拉西纳茨打入了世界杯史上最快的乌龙球，尽管如此，直到比赛第65分钟，梅西经过一系列精彩的盘带并送出一脚漂亮的射门将皮球打进，2-0，阿根廷的军心才稳定下来。

比赛进行到第85分钟，伊比舍维奇推射破门为波黑取得了激动人心的进球，处于领先的阿根廷队仍不敢放松。

这是梅西在世界杯决赛圈取得的第二粒进球，上次进球则是2006年世界杯阿根廷6-0狂扫塞黑队的比赛中。

比赛以一个不受欢迎纪录的诞生戏剧性开场，开场仅2分08秒，科拉西纳茨就将球打入自家大门，比2006年世界杯巴拉圭对阵英格兰时卡洛斯·加马拉的最快乌龙球还快了38秒。

当时梅西开出任意球，罗霍的头球打在科拉西纳茨身上，皮球应声弹入球网。

首次在世界杯决赛圈中亮相的波黑队在经历短暂的震动后并没有沉湎于比赛开场的不幸中。

成功顶住阿根廷的一轮进攻后，波黑队逐步进入比赛节奏，一度占据场上优势，很好地抑制了阿根廷队的进攻。

上届世界杯梅西表现平平没有取得进球，本场比赛梅西的表现似乎依旧不够亮眼，直到他为阿根廷队打入第二粒进球。而波黑队上半场曾有两次绝佳机会，卢利奇和哲科都险些破门。

替补登场的伊比舍维奇为波黑队打入世界杯首粒进球，但这粒进球不足以让波黑队翻盘。

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