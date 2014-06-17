世界杯-尼日利亚伊朗互交白卷 本届世界杯首场平局诞生

尼日利亚球员埃梅尼克(后)与伊朗球员侯赛尼在拼抢中。 REUTERS/Ivan Alvarado

路透库里提巴6月16日 - 自1998年世界杯之后，尼日利亚和伊朗在世界杯决赛圈中均没有取得过胜利，本周一F组进行的一场小组赛中，两队的不胜纪录仍在继续，两队最终以一场乏味的0-0而告终，这是本届世界杯出现的首场平局，与此前巴西赛场上激烈的争夺相比乏善可陈。

非洲冠军尼日利亚本想在对阵阿根廷和波黑的激战来临之前拿下这支亚洲球队，但全场创造的机会寥寥，射门次数屈指可数。

伊朗在世界杯决赛圈的最近三场比赛中均没能保住球门不失，但本场比赛依靠严密的防守成功封锁住了尼日利亚的攻势，尼日利亚只能靠远射试图打开局面。

伊朗在世界杯上的唯一一场胜利要追溯到1998年法国世界杯对阵美国的比赛，本场比赛伊朗错失了一次破门良机，上半场伊朗队球员古尚内贾德接队友角球大力头槌攻门，尼日利亚门将恩耶亚马力做出精彩扑救力保城门不失。

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编译：傅玮 发稿：王燕焜

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