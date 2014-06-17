世界杯-德国4-0痛击葡萄牙

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴西萨尔瓦多6月16日(记者 Neil Maidment) - 托马斯·穆勒周一上演帽子戏法，率德国队4-0痛击10人应战的葡萄牙，在巴西世界杯迎来开门红，彰显冠军有力争夺者的实力。

此役赛前被誉为欧洲重量级对决，但德国队在当地的酷热天气下打出了犀利的攻势足球，葡萄牙则表现令人失望，半场结束后比赛已经失去了悬念。

葡萄牙无法招架对手的进攻节奏，第50次代表德国队出阵的穆勒上半时率先破门，胡梅尔斯随后头槌建功，穆勒接着再入一球，上半时结束时德国队已经取得3-0领先。穆勒下半时完成了帽子戏法。

“在一场比赛中独中三元，而且是在对阵这么一支球队的首轮比赛中打进三个球，感觉太棒了，”穆勒对记者们表示。德国队期待着打破在大赛中18年的冠军荒。

“我们的开局非常棒，有了一些还不错的机会，突然我们就2-0领先了。在这么炎热的天气中，这种领先优势带来了很多好处。”

葡萄牙主帅本托赛前对中午的炎热天气表示过担心，但他的备战计划无法应付德国的迅猛开局和对方格策、穆勒及厄齐尔等攻击好手的重压。

“我们上半时采取给锋线选手迅速传球的策略，在中场占据了优势。我们非常好的把握住了机会，共有六次破门机会我们就进了四个球，”德国主帅勒夫在赛后记者会中表示。

德国此役也成为历史上第一支打满100场世界杯比赛的球队，而德国队也很好的庆祝了这一里程碑式的成绩。格策第12分钟被佩雷拉拉倒，穆勒主罚点球为德国取得1-0开局。

胡梅尔斯第32分钟接角球头槌建功，穆勒随后在上半时伤停补时阶段抢在布鲁诺·阿尔维斯身前射门得手。

而葡萄牙后卫佩佩第37分钟吃到红牌被罚下场，令葡萄牙的局面更为艰难，当时佩佩与穆勒发生一次并不严重的碰撞，佩佩对穆勒“夸张的”反应勃然大怒，用头撞了坐在地上的穆勒，被红牌罚下。

穆勒第78分钟接许尔勒传球完成帽子戏法，这也是最近三届世界杯中的第二个帽子戏法。德国总理默克尔在现场观看了比赛。

这一场大胜延续了德国自1990年世界杯夺冠以来在历届世界杯中的胜利开局，这七场揭幕战中有五场至少打进四球。而葡萄牙最近六场世界杯小组赛中仅丢过一个球。

“我们必须非常冷静的分析这场比赛，”葡萄牙主帅本托说。

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