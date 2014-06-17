世界杯-佩佩染红可能被停赛三场

在本周一世界杯G组葡萄牙对阵德国的比赛中，葡萄牙后卫佩佩因上半场的暴力行为被红牌直接罚出场外，他可能因此面临三场停赛的处罚。 REUTERS/Jorge Silva

路透萨尔瓦多6月16日 - 在本周一世界杯G组葡萄牙对阵德国的比赛中，葡萄牙后卫佩佩因上半场的暴力行为被红牌直接罚出场外，他可能因此面临三场停赛的处罚。

佩佩一向以脾气火爆和向对手施暴而闻名，在一场毫无必要的冲突中，佩佩用头顶撞了德国前锋穆勒，这可能会给佩佩带来严厉的惩罚。

这名出生于巴西的中后卫在一次并不严重的碰撞中击中了穆勒的面部，后者顺势倒地，佩佩对其“夸张的”反应大为光火，随即用头撞了坐在地上的穆勒。

塞尔维亚裁判马季奇毫不犹豫地出示了红牌，在比赛第37分钟将佩佩驱逐出场。

在世界杯赛场上获得红牌将受到停赛一场的处罚，但因暴力行为停赛可能加罚为三场。

佩佩近年在为皇家马德里俱乐部效力期间就劣迹斑斑，上演了一系列类似的暴力事件，包括在2009年4月西甲联赛皇马与赫塔菲的比赛中，佩佩为自己招致了10场比赛的禁令。

在伯纳乌进行的那场比赛中，临近终场仅剩3分钟，比分仍为2-2平，佩佩在禁区内将赫塔菲队的卡斯奎罗放倒，并被判罚点球。

佩佩随之踢了躺在地上的卡斯奎罗，并用鞋钉踹了卡斯奎罗的后背，在随后的混战中，佩佩又以重拳袭击了另一名赫塔菲球员胡安的脸部。

当时已有一张黄牌在身的佩佩被裁判直接出示红牌罚出场外。

在皇马对阵巴塞罗那的一场火药味十足的2011年欧冠半决赛中，佩佩因蹬踏巴萨后卫阿尔维斯染红，此外在2012年的一场西班牙国家德比中，佩佩也因故意踩踏梅西的手受到了广泛指责。

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编译：傅玮 发稿：王燕焜

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