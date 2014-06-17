世界杯-美国2-1爆冷击败加纳

(本文由路透中文网编译提供)

路透6月16日纳塔尔（记者 Nick Mulvenney） - 本周一在沙丘球场进行的美国队与加纳队的小组赛中，美国队凭藉邓普西的闪电进球取得了梦幻般的开局，这也是世界杯历史上第五快的进球。比赛第86分钟，布鲁克斯送出绝杀帮助美国队2-1取得了一场惊心动魄的胜利。

在这场火花四溅的比赛中，邓普西开场仅32秒就为美国队拔得头筹，终场前7分钟，加纳队一连串的反击终于得到了回报，A-阿耶为加纳队将比分扳成1-1平。

就当本场比赛即将以一场平局而告终时，替补登场的美国后卫布鲁克斯接苏西开出的角球门前抢点头球破门，为美国队出了连续两届世界杯输给加纳队的恶气。

克林斯曼的队伍下场比赛将迎战惨遭德国队4-0血洗的葡萄牙队，首场比赛胜利后，美国队众志成城，更加坚信球队能够挺进16强。

“我们仍有可以提升的空间，但是我们得到了梦寐以求的3分，”克林斯曼在接受美国电视台采访时说道，“加纳是一支优秀的队伍，他们让比赛变得非常艰难。这正是我们所期待的。”

上届晋级世界杯八强的加纳队为肆意挥霍破门良机而自食苦果，想要在他们的第三次世界杯之旅中突出重围，加纳队面临着艰巨的任务。

邓普西的进球证实了球迷们对加纳脆弱的后防线的担忧，当时球迷们刚唱完国歌还没来得及回到座位上去。

琼斯从边线附近将球传给邓普西，后者甩开加纳后卫博耶左脚打门，皮球贴远门柱入网，邓普西也成为首位在三届世界杯中都有所斩获的美国人。

加纳队随后很快稳定住节奏，以全新的面貌投入比赛，右边锋阿苏表现尤为活跃，多次创造威胁却总与进球擦肩而过。

队长阿萨莫阿·吉安浪费了一连串破门良机，半场结束之前，昔日球星阿贝迪·贝利之子J-阿耶也错失了一次扳平比分的绝佳机会。

直到比赛第83分钟，A-阿耶的进球才帮助加纳队重新与美国队站到同一起跑线上。吉安接球以一个干净利落的脚后跟回传，A-阿耶接球左脚外脚背抽射入网，打门位置与邓普西上半场的进球如出一辄。

然而顽强的美国队没有放弃，赛前名不见经传的布鲁克斯终场前送出绝杀，使球场内的美国球迷陷入欢乐的海洋。

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