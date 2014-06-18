世界杯-比利时惊险逆转阿尔及利亚

图为一名比利时球迷2014年6月17日在布鲁塞尔观看世界杯直播。 REUTERS/Francois Lenoir

路透贝洛奥里藏特6月17日(记者 Karolos Grohmann) - 很被外界看好的比利时在12年来的首场世界杯赛事中一度遭遇险情，最终顽强实现逆转，2-1击败阿尔及利亚，在H组首轮赛事中告捷。

阿尔及利亚中场组织者费古利第25分钟主罚点球命中，帮助这支北非球队取得1-0领先，该队上次在世界杯进球还得追溯到28年前。不过替补出场的费莱尼和梅滕斯各入一球，为比利时挽回颜面。

“比赛很艰难，但我们始终保持了耐心，最终得到了回报，”比利时主帅威尔莫茨表示。

“我们上半场犯了个小错误，但我们保持了镇静，也获得了动力。我们看到阿尔及利亚球员们身体越来越疲惫。半场休息时大家情绪有些低落，我告诉他们‘不要担心，我们会进球的，我们会完全改变这场比赛’。”

比利时下一场对阵俄罗斯，最后一轮对手是韩国。赛前比利时被看成是世界杯夺冠热门之一，在预选赛保持了不败，阵容中汇聚了阿扎尔和卢卡库等世界级球员。

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编译：王燕焜 发稿： 程芳

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