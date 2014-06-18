世界杯-奥乔亚一战封神 顽强墨西哥阻挡巴西连胜步伐

路透福塔雷萨6月17日（记者 Gideon Long） - 在周二举行的世界杯小组赛A组第二轮比赛中，墨西哥队门将奥乔亚贡献了一系列精彩的扑救，帮助墨西哥队以0-0逼平巴西队，阻挡了巴西人11连胜的步伐。

在球迷们震耳欲聋的喧闹声中，这场A组焦点战在福塔雷萨卡斯特朗体育场拉开帷幕。墨西哥队门将奥乔亚全场表现神勇，接连扑出巴西队球员保利尼奥、蒂亚戈·席尔瓦和内马尔（两次）几近得分的射门。

奥乔亚也是墨西哥队队员中最后一个离开球场的，他当选为本场比赛最佳球员，他得到了数千名身着绿衫的墨西哥队球迷的全体起立鼓掌。

“我们应该恭喜墨西哥队的门将，他创造了至少4次奇迹，”巴西队前锋弗雷德赛后说。在这个对巴西人来说很沮丧的下午，他们一次又一次试图攻破墨西哥队稳固防线的努力宣告失败。

巴西队主帅斯科拉里将奥乔亚的表现形容为“十分惊人”。

而在墨西哥的进攻端也有几次不错的得分机会，他们的远射要是再精准一点的话，甚至能从巴西队手中抢走胜利。

巴斯克斯，埃雷拉和拉云均对巴西队的球门构成了威胁，他们以有力的远射冲击着塞萨尔把守的大门，然而都高出了横梁。

这场平局结束了巴西队近期10连胜的记录，上一次巴西队输球还是在去年八月一场友谊赛中，但是0-1输给了瑞士。

这也意味着，若两支球队想要从小组出线的话，就必须在最后一场小组赛中从对手身上取得积分。A组最后一轮小组赛将在6月23日进行，届时巴西队将在巴西利亚对阵喀麦隆队，而墨西哥队则将在累西腓迎战克罗地亚队。

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（完）

编译：陈培艺 发稿：王燕焜

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