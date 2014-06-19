世界杯-克罗地亚大败10人喀麦隆 将迎接与墨西哥生死战

路透马瑙斯6月18日 - 在周三举行的世界杯A组次轮比赛中，喀麦隆队亚历山大·宋一张无意义的红牌送礼，克罗地亚队4-0大胜攻击乏力的喀麦隆队，为球队出线争得一线希望。

第11分钟，奥利奇进球帮助克罗地亚队取得领先。第48分钟，佩里西奇抓住对方门将伊坦杰解围不力，冲入禁区将球推射入网，2-0。第60分钟无人盯防的曼朱基奇头球将球顶入网窝。第73分钟，曼朱基奇梅开二度补射得分，帮助克罗地亚4-0轻松锁定胜局。

喀麦隆队自1990年世界杯打进8强后，在随后5届世界杯上的比赛仅赢过一场。在上半时结束前五分钟，喀麦隆队员亚历山大·宋突然莫名其妙地击打无球状态的克罗地亚队员曼朱基奇背部，导致自己被红牌罚下，喀麦隆队被迫以10人应战。此外，由于前锋埃托奥因伤无法上场，喀麦隆队整场比赛都没有发动过具有威胁的攻击。

A组巴西队和墨西哥队各积4分，克罗地亚队由于在首场比赛中1-3输给东道主积3分。喀麦隆队在两场比赛中得到0分。若克罗地亚队在下周一于累西腓举行的对阵墨西哥队的比赛中取胜，那么他们将会首次自1998年杀入半决赛之后进入世界杯16强。

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编译：陈培艺 发稿：王燕焜

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