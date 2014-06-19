世界杯-克罗地亚大败10人喀麦隆 将迎接与墨西哥生死战

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透马瑙斯6月18日 - 在周三举行的世界杯A组次轮比赛中，喀麦隆队亚历山大·宋一张无意义的红牌送礼，克罗地亚队4-0大胜攻击乏力的喀麦隆队，为球队出线争得一线希望。
第11分钟，奥利奇进球帮助克罗地亚队取得领先。第48分钟，佩里西奇抓住对方门将伊坦杰解围不力，冲入禁区将球推射入网，2-0。第60分钟无人盯防的曼朱基奇头球将球顶入网窝。第73分钟，曼朱基奇梅开二度补射得分，帮助克罗地亚4-0轻松锁定胜局。
喀麦隆队自1990年世界杯打进8强后，在随后5届世界杯上的比赛仅赢过一场。在上半时结束前五分钟，喀麦隆队员亚历山大·宋突然莫名其妙地击打无球状态的克罗地亚队员曼朱基奇背部，导致自己被红牌罚下，喀麦隆队被迫以10人应战。此外，由于前锋埃托奥因伤无法上场，喀麦隆队整场比赛都没有发动过具有威胁的攻击。
A组巴西队和墨西哥队各积4分，克罗地亚队由于在首场比赛中1-3输给东道主积3分。喀麦隆队在两场比赛中得到0分。若克罗地亚队在下周一于累西腓举行的对阵墨西哥队的比赛中取胜，那么他们将会首次自1998年杀入半决赛之后进入世界杯16强。
更多巴西世界杯报导请点击here
（完）
编译：陈培艺 发稿：王燕焜
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。