世界杯-俄罗斯与韩国战成1-1平

聚集在首尔街头的韩国球迷。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透巴西库亚巴6月17日 - 在周二举行的世界杯H组小组赛中，俄罗斯队替补出场的科尔扎科夫在上场仅3分钟之后就为球队攻入一球，挽救了因之前门将阿金费耶夫失误而送给韩国人一粒进球的落后局面。最终两队战成1-1平。

第68分钟，韩国队球员李根镐在25米外正对球门起脚远射，也许是惊吓过度，俄罗斯队门将阿金费耶夫竟然脱手，让皮球从自己的手掌中溜了过去，韩国队幸运取得领先。

此前双方都未形成有威胁的进攻。这粒进球惊醒了俄罗斯队，此后俄罗斯队恢复状态，第74分钟，科尔扎科夫突袭成功，攻破表现同样疲软的韩国队门将郑成龙的十指关，俄罗斯队将比分扳平。

这场比赛使得两队各积一分，离小组头名比利时队有2分的距离。比利时队周二早些时候举行的比赛中以2-1逆转击败阿尔及利亚队。

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编译：陈培艺 发稿：王燕焜

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