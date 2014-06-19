世界杯-西班牙王朝落幕 难敌智利小组出局

路透里约热内卢6月18日（记者 Mike Collett） - 在1年前的马拉卡纳足球场上就显现出衰颓之象的卫冕冠军西班牙队，在周三举行的B组第二轮比赛中迎战智利队，以0-2输掉比赛无缘16强。当代体坛最辉煌的王朝之一落下帷幕。

在西班牙国王胡安·卡洛斯签署退位法令的同一天，西班牙国脚们也走下了神坛。现场74,000名球迷中，成千上万欣喜若狂的智利球迷见证了由上半时巴尔加斯和阿兰奎斯的进球带来的令人惊喜的胜利。

智利队将与荷兰队携手出线，提前锁定16强席位。智利也证实了世界杯前的评论，即他们会以一支训练有素的队伍和激动人心的表现对抗已现疲态的西班牙队。西班牙与澳大利亚队一同出局，无缘淘汰赛。

上周五以5-1大胜西班牙队的荷兰队与智利队同积6分，两支球队将于下周一在圣保罗相遇。而西班牙队则将在库里蒂巴迎战澳大利亚队，力图避免小组垫底。

“我们没什么可抱怨的，我们现在的实力无法出线。他们确实踢得比我们好，”西班牙主帅博斯克对西班牙电视台说。

“智利队打出了他们的风格，我们压到了前场，但是在球门前我们总是缺乏运气。

“我们在决赛圈的表现确实不如我们的对手。现在还不是思考未来的时候。我们会慢慢作出必要的评估的。”

西班牙队成为了最近四届世界杯中第三支小组赛即遭淘汰的卫冕冠军球队。他们的离开几乎意味着终止了哈维、门将卡西利亚斯和哈维·阿隆索等人长期的国家队生涯。

西班牙中场发动机哈维曾帮助球队夺得2008年和2012年的欧洲杯冠军以及2010年世界杯冠军。在惨败荷兰后，此役他甚至没得到首发机会。

犀利而冷静

相反地，在此前10次交锋中从未击败过西班牙队的智利队则在比赛一开始就表现得十分犀利和自信。在下半时的比赛中，他们的进攻甚至打得比上半时更加快速和流畅。

智利的一系列的快速反攻之原本有可能取得更多进球。人们对西班牙队实力的怀疑始于1年前联合会杯决赛中以0-3输给巴西的比赛。

1年前那场联合会杯决赛被视为一场可能的世界杯决赛预演。但在这个属于前西班牙殖民地智利的夜晚，西班牙队的表现从未显现出能够取得胜利的迹象，更不用说赢得整个赛事了。

开场第20分钟，智利队在右路发动反击，巴尔加斯接队友阿兰奎斯传球，带球晃过卡西将球捅射入网。

在对阵荷兰的比赛中表现糟糕的卡西利亚斯在面对智利队第二个进球时再次出现失误。他扑出了阿莱克西斯·桑切斯的任意球，但球直接回到了阿兰奎斯的脚下，后者用右脚外侧将球推进球门。

西班牙队也有过几次机会，特别是当拉莫斯和阿尔巴之后在比赛尾声的几次攻击，但都未能奏效，离挽救败势亦很遥远。

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（完）

编译：陈培艺 发稿：王燕焜

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