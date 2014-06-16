世界杯-墨西哥冷静应对争议判罚 终取得开门红

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴西纳塔尔6月13日（记者 Nick Mulvenney） - 墨西哥周五冒着纳塔尔的暴雨，克服本队上半场前两个进球都被颇具争议的判为进球无效，最终以1比0的比分力克喀麦隆，取得本届世界杯首场胜利。

佩拉尔塔在61分钟的进球是对墨西哥倾巢攻势的回报，在一定程度上消弭了他们的暴怒。在此之前，多斯桑托斯的两次进球都被判无效。

随着世界杯预选赛中的糟糕表现被人渐渐遗忘，墨西哥队和他们成千上万的球迷们的注意力转移到了下一场与东道主巴西的较量上，他们自信能够力压喀麦隆和克罗地亚从A组晋级。

“球队在场上的表现超出了我的预期，”主教练米格尔·赫雷拉告诉记者，“我们踢得很努力，创造了许多进球的机会。现在我非常激动，因为球队上下一心，把全部精力投入到比赛中了。”

喀麦隆球员世界杯前因对奖金分配不满而罢工，最终导致巴西之旅延期，同时被国内的评论员标上了叛徒之名。而现在，最近几届世界杯赛上的五连败则意味着他们要想避免小组出局任务艰巨。

主教练福尔柯·芬科指出，球队中场没能很好地遏制住状态极佳的墨西哥人，而且球队头号射手埃托奥也没能把握住为数不多的几次破门机会。

本周纳塔尔这个海边旅游胜地多数时间阳光明媚，不料在比赛开始前几小时，突然暴雨来袭，使草坪沾满了水，多数为墨西哥支持者的现场观战只好穿起塑料雨衣。

比赛伊始，墨西哥的两名边卫米格尔·拉云和保罗·阿吉拉尔在边路获得了开阔的助攻空间，不过最后的传球总是差强人意。

本场最佳球员多斯桑托斯自比赛开始就一直是场上的最有威胁的球员。第11分钟，他一脚干净利落的凌空抽射便攻破对方大门，但被判越位，进球被判无效，不过他似乎看起来与对方后卫是处于同一水平线。

喀麦隆有机会在21分钟取得领先，后卫阿苏·艾克托连过两人，找到了禁区内的埃托奥，可惜队长的射门只击中了边网。

29分钟后，墨西哥本该取得领先。瓜尔达多右侧开出任意球，找到了马克斯和埋伏在远门柱附近、无人盯防的莫雷诺，然而机会被浪费掉。

如果是取消多斯桑托斯首个进球的决定是可吹可不吹的话，那么第二个入球则是彻彻底底的错误。

当时墨西哥左侧开出角球，球在飞行过程中被一名喀麦隆防守队员蹭了一下，球门远端的多斯桑托斯转身将球顶入球门。

在裁判判定进球无效后，墨西哥球员怒吼着表示抗议，主帅赫雷拉在边线附近怒不可遏。

**精神强大**

“半场休息时，我们一点儿也没想裁判的事情，”赫雷拉说，“我告诉球员们，集中注意力是最重要的，任何时候都不能开小差。今天球队对待比赛的态度非常棒，这说明我们精神强大。”

雨越下越大，前锋佩拉尔塔差点在多斯桑托斯进球被判无效的三分钟后打破僵局，但喀麦隆门将伊唐杰用腿挡出了他的射门。

第59分钟时，喀麦隆的阿苏·艾克托的任意球击中人墙后发生了偏转，皮球擦立柱飞出。但没过多久，比赛终于还是进球了。

多斯桑托斯摆脱了喀麦隆的防守，喀麦隆门将伊唐杰挡出他的低射，佩拉尔塔拍马赶到把球踢入空门。

喀麦隆之后持续对对方球门施加威胁，无奈墨西哥门将奥乔亚高接低挡，力保城门不失。伤停补时阶段，他又扑出了莫坎约的头球攻门，阻止了喀麦隆扳平比分的最后努力。

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