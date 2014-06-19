世界杯-荷兰3-2降服澳大利亚

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透阿雷格里港6月18日 - 荷兰周三在世界杯B组第二轮一场进球大战中3-2力克澳大利亚，取得两连胜。
荷兰边锋罗本第20分钟首开纪录，当时他从中场开始加速，带球甩开对方球员马特·莱恩，打入个人在本届世界杯的第三球。
卡希尔则迅速还以颜色，在20米外一脚凌空射门将球送入荷兰队球门。
澳大利亚球员博扎尼奇踢出的皮球击中荷兰队员扬马特的手臂，裁判判罚点球，杰迪纳克第54分钟主罚点球命中为澳大利亚将比分反超，不过范佩西4分钟后以一记犀利射门将比分扳成2-2平。这也是范佩西在本届杯赛的第三个进球。
替补出场的荷兰球员德佩第68分钟的一脚低平远射贴着门柱飞进了澳大利亚球门，比分定格为3-2。
荷兰在小组赛中目前两战皆胜，积六分。
更多巴西世界杯报导请点击here
（完）
编译：王燕焜 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透洛杉矶2月26日 - 卡西·阿弗莱克(Casey Affleck)周日以扮演《海边的曼彻斯特》中悲痛欲绝的父亲的角色拿下奥斯卡最佳男主角奖。
路透洛杉矶2月26日 - 达米恩·查泽雷(Damien Chazelle)以他个人第三部剧情片“爱乐之城”(星声梦里人/乐来越爱你/La La Land)拿下奥斯卡金像奖最佳导演奖，成为此一奖项年纪最轻的得主。