世界杯-荷兰3-2降服澳大利亚

澳大利亚球员博扎尼奇踢出的皮球击中荷兰队员扬马特的手臂，裁判判罚点球，杰迪纳克第54分钟主罚点球命中为澳大利亚将比分反超，不过范佩西4分钟后以一记犀利射门将比分扳成2-2平。这也是范佩西在本届杯赛的第三个进球。