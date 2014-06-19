世界杯-荷兰3-2降服澳大利亚

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透阿雷格里港6月18日 - 荷兰周三在世界杯B组第二轮一场进球大战中3-2力克澳大利亚，取得两连胜。
荷兰边锋罗本第20分钟首开纪录，当时他从中场开始加速，带球甩开对方球员马特·莱恩，打入个人在本届世界杯的第三球。
卡希尔则迅速还以颜色，在20米外一脚凌空射门将球送入荷兰队球门。
澳大利亚球员博扎尼奇踢出的皮球击中荷兰队员扬马特的手臂，裁判判罚点球，杰迪纳克第54分钟主罚点球命中为澳大利亚将比分反超，不过范佩西4分钟后以一记犀利射门将比分扳成2-2平。这也是范佩西在本届杯赛的第三个进球。
替补出场的荷兰球员德佩第68分钟的一脚低平远射贴着门柱飞进了澳大利亚球门，比分定格为3-2。
荷兰在小组赛中目前两战皆胜，积六分。
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（完）
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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