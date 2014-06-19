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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 08:23 BJT

世界杯-荷兰3-2降服澳大利亚

(本文由路透中文网编译提供)

路透阿雷格里港6月18日 - 荷兰周三在世界杯B组第二轮一场进球大战中3-2力克澳大利亚，取得两连胜。

荷兰边锋罗本第20分钟首开纪录，当时他从中场开始加速，带球甩开对方球员马特·莱恩，打入个人在本届世界杯的第三球。

卡希尔则迅速还以颜色，在20米外一脚凌空射门将球送入荷兰队球门。

澳大利亚球员博扎尼奇踢出的皮球击中荷兰队员扬马特的手臂，裁判判罚点球，杰迪纳克第54分钟主罚点球命中为澳大利亚将比分反超，不过范佩西4分钟后以一记犀利射门将比分扳成2-2平。这也是范佩西在本届杯赛的第三个进球。

替补出场的荷兰球员德佩第68分钟的一脚低平远射贴着门柱飞进了澳大利亚球门，比分定格为3-2。

荷兰在小组赛中目前两战皆胜，积六分。

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（完）
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