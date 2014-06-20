世界杯-哥伦比亚胜科特迪瓦提前晋级

路透巴西利亚6月19日（记者Iain Rogers） - 本周四世界杯C组的一场焦点之战中，哥伦比亚2比1战胜科特迪瓦，由于随后同组的日本与希腊战成0-0，哥伦比亚已提前锁定小组出线权。

1990年意大利世界杯有着伊基塔、巴尔德拉马等好手的哥伦比亚输给了喀麦隆，止步16强。自1998年后，他们再也没有在世界杯赛场中亮相。

在巴西利亚进行的首轮比赛中，哥伦比亚以精彩的表现取得了一场当之无愧的胜利，此役胜利意味着哥伦比亚在五次世界杯之旅中首次迎来两战全胜开局。

上半场双方均无建树，下半场9分钟内便产生了3个进球。比赛第64分钟，夸德拉多为哥伦比亚开出角球，詹姆斯·罗德里格斯力压替补出场的德罗巴，冲顶破门。

第70分钟，罗德里格斯断下迪耶在中场的传球，金特罗单刀赴会将比分扩大为2比0。但很快热尔维尼奥连过三人，带球突入禁区，以一己之力将球打进，为科特迪瓦缩小了劣势。

随后哥伦比亚合理而舒适地掌控了比赛的节奏，让聚集在国家体育场的身着黄衫的球迷欣喜若狂。两场过后，哥伦比亚积6分排名榜首，领先积3分的科特迪瓦。同组的日本与希腊目前各积一分。

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编译：顾桥孜 发稿：王燕焜

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